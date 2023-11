Dayro Moreno puso fin a las dudas sobre su futuro en Once Caldas

El delantero Dayro Moreno tuvo una buena temporada de Liga BetPlay 2023-II con Once Caldas y pese a que el equipo de Manizales no logró la clasificación a cuadrangulares, el goleador pudo realizar 11 goles en el todos contra todos que le ayudaron a acercarse al récord histórico de Sergio Galván Rey.

Luego de terminar la temporada, el futuro de Dayro Moreno era una incógnita y hace unas semanas había sido vinculado a equipos como Deportivo Cali, quien al parecer lo quería para su proyecto en 2024, pero el delantero ha mantenido darle prioridad a la renovación con el blanco blanco.



Aunque aún no ha renovado con Once Caldas, Dayro Moreno dejó claro en una entrevista con Caracol Radio que seguirá jugando en el equipo de su alma y la firma de contrato está cerca de darse.



“Ya arreglé condiciones, y seguiré dos temporadas más en el equipo que amo. Solo falta firmar el contrato, pero me quedo, es un hecho", mencionó Dayro Moreno.



🚨🤝 Dayro Moreno confirma en @CaracolRadio que tiene acuerdo para renovar su vínculo con Once Caldas por dos temporadas más. pic.twitter.com/mw7ymBWjjD — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 25, 2023



De esta manera, Dayro Moreno continuará en Once Caldas hasta 2025 y con su participación asegurada en Liga, el delantero podría hacer un récord importante de goles, pues está a siete de Galván Rey.