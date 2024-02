Nada mejor que el récord en clásico: Dayro se inspira contra Pereira

El partido más atractivo de la jornada es el partido estelar, este jueves a las 8:20 p.m., por la fecha 8 de la Liga Betplay I 2024.

Ok no. Es verdad que es un clásico y que tiene mucha historia y que para el local es la oportunidad de meterse a los ocho (puesto 13, 9 puntos)y para el visitante la declaración de pelea por la punta del campeonato (puesto 3, 13 puntos), pero la realidad es que el interés de fondo tiene nombre y apellido: Dayro Moreno.



La cosa está así: el hijo ilustre de Chicoral, Tolima, suma 221 goles y el argentino Sergio Galván totaliza 224. Así que si Dayro se inspira y marca al menos tres lo alcanzará y si la noche es de ensueño y marca cuatro pues será el nuevo goleador histórico del fútbol colombiano.



¿Será mucho pedir? De hecho, no. El Deportivo Pereira es una de las víctimas favoritas del artillero del Once Caldas: por Liga le ha hecho 15 goles, 13 con la camiseta de Once Caldas y 2 con el Atlético Bucaramanga.



Así que si llega a lograr su marca o al menos acercarse mas peligrosamente, Once Caldas ajustará su cuarto clásico sin derrotas y el tolimense mejorará su marca e igualará o superará al artillero de la Liga I 2024, Juan José Córdoba (Cali, 5 anotaciones), quien tiene solo un gol de ventaja sobre su perseguidor.



Así que se juega un clásico, es verdad. Pero esta vez lo que contará es lo que marque Dayro, más allá de toda consideración.