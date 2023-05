Dawson se destapa: amenazas y jugadores con hambre en Deportivo Cali

Kevin Dawson llegó a Deportivo Cali con la ilusión de seguir el buen legado de su compatriota Guillermo de Amores, quien fue campeón y hasta se puso en el radar de la selección de Uruguay.

Pero nada fue como esperaba, llegó a un equipo en una grave crisis deportiva y en vez de pelear título sufrió la presión de la lucha contra el descenso.



La situación escaló a tal punto que decidió negociar su salida con el club, una situación que podría no ser la única por los atrasos en los pagos de los salarios, ya con el equipo eliminado en Liga Betplay I 2023.



Y a su salida hizo graves denuncias, la primera relacionada con amenazas contra su integridad: “Estaba en mi casa y me llama un compañero. Era abril y nos dice que le calló alguien cercano a la hinchada y que nos cuidemos porque tenían preparado un atentado contra nosotros. Que saben dónde vivimos, saben las placas de los carros. Llamé a la gente del club y les dije que no iba a salir de mi casa, llevaba a mi hija más grande al colegio en las mañanas”, dijo en charla con Punto Penal.

🎥 Lo que vivió Kevin Dawson en Colombia: #PuntoPenalEnEl10 pic.twitter.com/enakUDudLS — Punto Penal (@Punto_Penal) May 21, 2023



El arquero contó que habló con líderes de barras y les explicó la situación: “La persona que nos avisa coordina una reunión con la hinchada y yo fui porque me tenían entre ceja y ceja. La charla fue muy cordial, nos explicaron que estaban nerviosos por la situación y el descenso. El club decía que estaban al día con los pagos y esa no era la verdad, les explicamos que no era así y ahí fue la gota que derramó el vaso, termino el torneo y me voy”.



Dawson reveló que el club dejó de pagarle varios meses de su contrato y que hasta lo llamaron mercenario: “Deportivo Cali no me cumplió con el auto, con el alquiler ni con los pasajes. Nos decían que nos pagaban y después no atendían el teléfono. Me trataban de mercenario cuando en estos meses que jugué ahí perdí plata... En 5 meses cobré un mes y medio. Si sería caótica la situación económica que pedí pasajes para mi familia y me dijeron que no tenían saldo en la tarjeta para poder pagarlos”, agregó.



Para rematar dejó en el aire que el hambre está haciendo mella en el grupo que se negó a entrenar antes de la fecha 20 de Liga y que aún espera que se pongan al día en los pagos: “Era feo ver compañeros que no tenían plata para comer”, afirmó.

​

La crisis, en efecto, tiene muy afectados a los jugadores azucareros y se espera que para el próximo semestre se vayan varios, incluso el técnico Jorge Luis Pinto estaría en duda.