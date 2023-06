¿Por qué Macka no pateó el penalti contra Nacional? Este fue su motivo

Uno de los jugadores más fundamentales de Millonarios durante todo este primer semestre de la Liga BetPlay fue David Mackalister Silva, capitán del cuadro azul y referente en la cancha. Su magia contagió a sus compañeros y aportó a lo que fue la conquista de la estrella 16.



Con los ánimos calmados, luego del festejo, el volante sigue asimilando el logro conseguido. Así lo expresó en entrevista con 6 AM Hoy Por Hoy, de Caracol Radio “Yo todavía no me he comido el cuento, estoy anonadad todavía. Me desperté, abrí los ojos y mi esposa me abrazó y me dijo ‘somos campeones’ fue al 20 de julio, yo creo mucho en el Divino Niño”.



Agregó con la intensidad con que vivió la final “Muy intensa, la tarde, la nocje, el partido no le dejó a uno más sentimientos que estar 100% concentrados. Ya en los penales todo el tiempo estuvimos aferrados a Dios porque ya sabe uno que hay puede pasar cualquier cosa”.



Comentó sobre la importancia en la definición del título “La clave de los penaltis es pura confianza, contar también con un excelente arquero como en este caso nosotros contamos con dos excelentes arqueros. Montero es una persona muy grande y cuando abre los brazos no se ve mucho espacio”.



Para sorpresa de muchos, reveló por qué Jader Valencia inició cobrando “Porque Jader cobra muy bien y los penales son de confianza, normalmente en la tanda de penales van los que levantan la mano y se tienen confianza en ese momento”.



Concluyó con el motivo por el que no decidió patear en la tanda “No me ha ido muy bien con los penales y ya a menos de que sea una necesidad, he tenido varios sinsabores con los penales, no es que me tuviera la confianza del mundo en ese tema”.