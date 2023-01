¿Sueña con la Selección? Macalister Silva le hizo ‘ojitos’ a Lorenzo

El técnico argentino Néstor Lorenzo entregó la lista de convocados para el amistoso contra Estados Unidos el próximo 28 de enero y en su nómina sorprendieron nombres de jóvenes que en su mayoría no habían sido tenidos en cuenta en este nuevo proceso, por lo menos para partidos de preparación.



Con respecto al proyecto que viene en Selección Colombia con Néstor Lorenzo, muchos jugadores empiezan a tener esa luz verde de poder jugar vestidos de amarillo de cara a las Eliminatorias al Mundial del 2026, pues si algo ha destacado al argentino es la convocatoria de diversos futbolistas en los pocos meses que lleva trabajando.





Por ello, uno de los que no ocultó su sueño de jugar con la Selección Colombia fue el volante y capitán insignia de Millonarios, David Macalister Silva, quien se ha convertido en figura en los últimos años con el embajador y admitió en Caracol que vestirse con la camiseta de la tricolor es un objetivo pendiente.



“Siempre he dicho que nunca he perdido la esperanza, nunca he dejado ese sueño atrás. Creo que todo llega en el tiempo de Dios. hay es que trabajar porque el tiempo es el dueño de todo”, referenció Macalister Silva.



De igual manera, el volante mencionó a compañeros del equipo que han sido recientemente convocados, como lo son Álvaro Montero, Andrés Llinás y Daniel Ruiz, quienes, por su juventud, esperan ser un gran aporte en la renovación generacional que necesita el seleccionado.



“Es un sentimiento de orgullo por todo el trabajo que se ha venido haciendo desde los directivos hacia abajo y la idea evidentemente del 'profe', que de una u otra manera ha dado fruto para que Millonarios nuevamente tenga esa participación en Selección Colombia. Motiva en lo personal”, dijo Macalister.



Por el momento, Macalister Silva seguirá trabajando para buscar ese objetivo pendiente de llegar a la Selección Colombia y aunque sus 36 años le pueden pesar para ser elegido en una convocatoria, su alto nivel con Millonarios se ha destacado constantemente y podría ser una opción para Lorenzo de cara a las Eliminatorias.