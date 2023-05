Macalister Silva se confesó: opciones lejos de Millos y Sel. Colombia

Este miércoles, Millonarios tendrá una cita importante en el Pascual Guerrero ante América de Cali, en una final adelantada de Liga BetPlay I-2023. Rojos y azules se medirán por la fecha 3 de los Cuadrangulares Semifinales, en un duelo que definirá muchas cosas en el Grupo B. Ambos llegan con 4 puntos y pelearán por ser líderes en solitario.



A propósito de este clásico del fútbol colombiano, el capitán y referente albiazul, David Macalister Silva, dialogó con el programa Zona Libre de Humo sobre el reto que se avecina, la posibilidad de entrar en los planes de Selección Colombia y el interés por otros clubes en Colombia. De todo habló.

"El cuadrangular es muy parejo. América es un equipo que ha jugado buen fútbol este semestre, hay que tener cuidado y saber manejar los tiempos de los partidos. Ellos tienen muy buenas cosas, variantes ofensivas de cuidado, muy buena gente adelante", reconoció Silva sobre su rival directo en cuadrangulares.



Y sobre el Grupo A, en el que están Nacional, Alianza, Águilas y Chicó, Macalister mencionó que "Ni el más optimista del mundo daba a Alianza Petrolera líder de su cuadrangular". Cabe recordar que tras derrotar a Águilas y empatar con Nacional, el equipo aurinegro es líder de su zona con 4 puntos.



David Macalister Silva también se refirió al "coqueteo" que ha recibido desde otros clubes de Liga BetPlay. Incluso, América fue uno de los interesados. "Sí se me han presentado oportunidades de jugar aquí en Colombia, y por fuera, pero la familia para mi es importante (...) Con los equipos de Cali tuve la posibilidad. Deportivo Cali me llamó dos veces, de América estuve cerca y fue lo más reciente".



El capitán de Millonarios desnudó su corazón y dejó un claro mensaje al hincha embajador: "A Millos siempre lo he tenido como prioridad. La plata es muy importante en la vida, pero hay cosas como la familia y otros aspectos que se priorizan y te dan más tranquilidad a la hora de tomar decisiones. Soy un hincha más, soy bogotano, soy un rolo, soy hincha de Millonarios, tuve la posibilidad de debutar en el equipo de mi ciudad, sin importar como esté el equipo, amamos a Millonarios".



Sobre el tema Selección Colombia, 'Maca' aseguró que dará lo mejor de sí para entrar en los planes de Néstor Lorenzo. Hasta que no se retire no perderá la fe. "Yo no pierdo la esperanza de que en algún momento pueda cumplir mi sueño de estar con Selección Colombia y tener esa linda oportunidad".



Finalmente, se mostró agradecido con el profesor Alberto Gamero. "Cuando uno tiene una edad madura ya empieza uno a entender esto del futbol, se pone atención en más cosas para direccionar dentro de la cancha y el profe Gamero me ha ayudado en algunos aspectos para aprender".