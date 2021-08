‘Debemos sacar el resultado y dependemos de nosotros‘: David Loaiza

Llenos de confianza y con las ganas de volver al triunfo, David Loaiza junto a Independiente Medellín buscarán en Neiva un triunfo que retome la confianza en el trabajo grupal e individual. El volante antioqueño confía en un buen desempeño que ayude a lograr los tres puntos en suelo opita.



“Es un partido a muerte, donde los dos equipos estamos necesitados, nosotros con más necesidad que ellos, pero confiamos en el trabajo del equipo para imponernos como visitante. Huila cuenta con buenos jugadores, tienen buen manejo en el medio campo, pero tenemos una idea de juego fuerte en la que esperamos aplicar en el terreno de juego que nos sirva para conseguir la victoria”, destacó.



Además, “nosotros tenemos el objetivo de entrar entre los ocho, ellos pelean por no descender, pero como equipo grande que somos, debemos sacar el resultado y dependemos de nosotros”.



Sobre el juego de grupo, Loaiza indicó que “el equipo está bien anímicamente, seguimos trabajando tranquilos, pese a los resultados que no pudimos conseguir contra Millonarios y contra Cali en la Copa, no era lo que queríamos, pero esperamos poder imponernos en este juego contra Huila”.



En cuanto al análisis del módulo que pasó a jugar sin un volante ‘10’ definido, con dos extremos y dos delanteros de área, David explicó que “nos vamos sintiendo cómodos, con compromisos compartidos. No contamos con un enganche, pero cada uno aporta su granito de arena para estar muy fuertes y eso es lo que le gusta al cuerpo técnico”.



Finalmente, habló sobre sus reiteradas amonestaciones, Loaiza acumula tres en lo que va del campeonato. Para el antioqueño, siempre juega al filo del reglamento, pero sin mala intención. “A veces me dejo llevar, siempre quiero ganar, siempre quiero recuperar un balón y es más de ahí. No me dicen nada porque no soy grosero en el campo, sino ese ímpetu y las ganas de aportarle al equipo”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8