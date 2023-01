Once Caldas se sigue reforzando para el 2023: goleador regresó a casa

América de Cali dejó libre hace unas semanas a varios jugadores de su equipo, entre ellos, David Fernando Lemos. Muchos de esos futbolistas buscaron nuevos aires, y uno de ellos se solucionó rápidamente. Lemos volverá a su casa donde anotó un sinfín de goles como jugador de Once Caldas. Ahora, estará bajo la disposición nuevamente del cuadro blanco de Manizales.



En la zona ofensiva, se reforzaron con el regreso de Dayro Mauricio Moreno quien viene del Atlético Bucaramanga, siendo uno de los goleadores del segundo semestre del 2022. Además, hará dupla con David Lemos y Jhon Fredy Pajoy que regresó también del Junior.

Cuando América liberó a sus jugadores, uno de ellos que arregló rápidamente su situación contractual fue David Lemos, el oriundo de Orito, Putumayo, que se probó con Once Caldas antes de 2016 y dejó un gran semblante para firmar con el primer equipo tendrá un dulce regreso a su casa. Manizales se ilusiona con sus nuevos jugadores y con sus anotaciones que dejó desde 2016 hasta 2020 cuando salió del club para el América de Cali, pero la historia en Valle del Cauca no fue positivo.



Las lesiones lo persiguieron y no pudo rendir como se esperaba, pues el delantero tampoco caló de la mejor manera, y sus 45 partidos disputados con el Once Caldas, tres asistencias y 16 goles se quedaron en la expectativa para algún día regresar. Y así fue, el gran hijo, el canterano del blanco blanco por fin podrá volver a casa al igual que Dayro Moreno y Jhon Fredy Pajoy. Además, Lemos se une a Sherman Cárdenas y Andrés Correa, aparte de Dayro y Pajoy como las nuevas caras del club de Manizales.