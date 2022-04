David Lemos disfruta en su regreso a las canchas con América de Cali

Uno de los regresos más esperados de los último meses en América de Cali, fue el del atacante David Lemos, que el fin de semana anterior pudo volver a disputar un partido como profesional y actualmente se encuentra trabajando en la mejora de su condición física para poder aportarle al equipo en este difícil momento. Esto fue lo comparecido por el atacante, sobre como se ha sentido en su regreso al fútbol profesional.

“Estoy en un momento donde disfruto todo, estamos volviendo de a poco, muy contento por la oportunidad que me da el profe de sumar algunos minutos y como dije al comienzo, trato de disfrutar de todo lo que pasa aquí en América, ya tuve la experiencia de estar por fuera por una lesión y uno como futbolista realmente nunca quiere eso”.



Se refirió al temor de volver a recaer en la lesión: “creo que el tema del temor siempre en lo personal lo he sabido manejar muy bien, no he tenido dificultad ante eso. El tema de volver a chocar es algo de mucho cuidado, de uno ser consciente también y responsable, lo veo de esa manera, más no sé cómo lo verán otras personas, pero en lo personal lo veo así, porque vienes de un proceso y realmente creo que no puedes ir a querer hacerlo todo de una vez y de pronto por muy seguro que te sientas puedes volver a tener una recaída, hay que estar muy tranquilo con eso”.



Contó lo que representa vestir la camiseta del América: “para mi es un honor y orgullo muy grande poder entrar a la cancha, portar la camisa del América y jugar, esto para mí en un sueño y lo disfruto mucho. El profe nunca se refiere a nada cuando entro, porque creo que él también entiende un poco como es este proceso, lo único que me pide es que vaya, me asocie bien con Adrián Ramos y ha sido muy consciente con eso”.



Habló sobre en qué posición se siente más cómodo en el terreno de juego: “Es muy relativo, por ejemplo en lo personal me siento mejor con el doble 9, porque se de mis fuertes, fortalezas y debilidades, entonces trato de aprovechar el otro 9 y hacer



mis movimientos, pero si me pongo analizar, mis mejores partidos han llegado por la banda. Si me toca por banda lo hago y si me toca de 9 también”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15