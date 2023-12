David González no pierde la calma: analizó dura derrota del Tolima

David González no perdió la calma luego de la dura derrota que sufrió el Deportes Tolima este sábado en Ibagué, 0-1 contra Águilas Doradas en partido de la fecha 5 del cuadrangular A. Así, postergó su clasificación a la final de la Liga BetPlay II-2023.



Aunque tiene la primera opción en el grupo, el pijao tiene una dura prueba contra Atlético Junior en Barranquilla, en la última fecha, pues el tiburón sabe que si gana será el finalista.



Sin embargo, el DT del Tolima pidió la calma en su equipo: ““Hay que mantener la cabeza en alto, seguimos dependiendo de nosotros mismos para llegar a la final”.



“Todos los partidos que hemos jugado hasta ahora, hemos salido con esa intención de ganar y para este no era la excepción. Nos encontramos con un equipo que armó una estructura para tratar de defender más que todo y para tratar de encontrar en una transición cómo hacernos daño y, al final, termina sucediendo el gol”, analizó González.



Sobre el planteamiento de Águilas, David González opinó: “Nosotros al final no pudimos deshacer esa férrea defensa y esa cantidad de hombres que nos sumaron en el área. Nos costó llegar, sin embargo el equipo creó en el primer tiempo un par de opciones de gol claras y en el segundo tiempo estuvimos encima. Este tipo de cosas pasan en el fútbol y no nos queda de otra que seguir mirando hacia adelante y tratar de poder culminar este trayecto que tenemos de encontrar ese cupo a la final”.