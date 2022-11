David González motivado con triunfo: va al todo o nada con el poderoso

Deportivo Independiente Medellín se metió nuevamente en la pelea para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay II-2022, luego de vencer por 2-1 a Águilas Doradas. Al final del partido, el técnico rojo habló sobre este resultado y la inminente clasificación a la Copa Libertadores.

"Qué bueno fue lograr el objetivo de estar en un certamen internacional el próximo año, pero nosotros estamos buscando llegar a la final, queríamos volver a poner este grupo a dos puntos. Sobre estas claves, es un proceso que venimos haciendo de que todo el equipo se sienta parte de esto. Y de ahora en adelante, en estos dos partidos, me parece que se puede dar tanto el objetivo que nosotros estamos buscando y obviamente poder llegar a ser campeones".



En cuanto al ambiente en el camerino durante el largo lapso de tiempo que les tocó esperar bajo la lluvia, González explicó que. “Cuando uno ve como los jugadores entran al campo lo deja a uno muy contento. José Chávez se empezó a convertir en esa posibilidad del cambio. Lo que hacen todos, haber jugado ese segundo tiempo con la cancha como estaba, con el factor estresante que se generó en el partido por el ambiente, las peleas que hubo y eso a todos nos tocó un poquito la fibra. Salimos a la cancha convencidos que teníamos que darle la vuelta y que teníamos que comernos la cancha, y por suerte así se dio y terminamos con un objetivo cumplido que era volver poner el grupo a dos puntos".



Finalmente, el técnico valoró que el equipo logró tras el segundo tiempo. "No paraba de llover y ya llevábamos 30-40 minutos en la zona mixta. Los árbitros se encerraron en una habitación y no nos daban respuesta. Con la cancha como estaba y con la lluvia, nosotros consideramos que no estaba apto para jugar. Además, uno piensa a pensar en mucha cosa: que los jugadores no comían desde las cuatro de la tarde".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8