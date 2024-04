¿Qué le molestó tanto? David González y un tenso cruce con periodista

En un intenso partido, Once Caldas venció a Deportes Tolima por 2-1, resultado que afianzó al local en el grupo de los ocho mejores de la Liga Betplay I 2024 y que hizo que el equipo de Ibagué ceda terreno en la punta de la tabla de posiciones, en beneficio de Atlético Bucaramanga.

Sin embargo, la noticia no fueron los lindos goles o algún tema deportivo sino lo que vino después, en la rueda de prensa.



Como ya se está volviendo costumbre, algunos van a encarar a los protagonistas y estos terminan respondiendo, causando agrias polémicas tras cada jornada.



Le tocó el turno a David González, DT del Tolima, a quien le preguntaron: "Profe, partido discreto, pero la en la hoja de ruta que tiene en estos cuatro partidos, ¿Qué va a analizar? ¿Cuándo van a estar los verdaderos caballos para la batalla final? Las figuras de ‘Panini’ en la recta final de este campeonato”.



Visiblemente molesto, González le respondió: “Buenas noches, la verdad no me parece acertado el comentario. Los jugadores que salieron hoy a la cancha son… No sé, no sé por qué hablar de ‘figuras de Panini’ o ‘caballos’ o ciertas comparaciones que no tienen lugar. Nosotros como equipo hemos logrado los puntos que tenemos hasta ahora. Hasta ahora es nuestra segunda derrota en 15 fechas de la Liga. Me parece que el comentario no tiene lugar", dijo el antioqueño.



"Definitivamente, estamos trabajando para cuando todos los jugadores estén listos, se pueda tener los indicados para jugar, pero sea quien sea quien juegue, todos tienen la misma capacidad y todos hemos logrado lo que tenemos hasta ahora”, concluyó.