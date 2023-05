David González se destapó sobre su polémica salida de Medellín

Hace unas semanas Independiente Medellín decidió terminar sorpresivamente el contrato del técnico David González, pese a que venían en un alza deportiva y estaban cerca de clasificar a cuadrangulares. Sin embargo, el entrenador aceptó la salida y no había hablado de ello.

Ahora, con Medellín disputando cuadrangulares finales de Liga y haber asimilado con más calma su salida por atrás del poderoso, David González dialogó en una entrevista con el programa VBAR de Caracol Radio, los detalles de su desvinculación y de cómo tomó esa decisión de los directivos.



Con respecto a su polémica salida, González aclaró que le sorprendió la decisión y se fue dolido, pero decidió tomarse su tiempo para decidir si continuaba su carrera como técnico o decidía ponerle fin a esa historia.



“Estuve dolido, no voy a decir que no, eso sería una mentira. Como todo ser humano cuando te cortan en un proyecto y en una ilusión duele mucho, siento que ya lo superé, es una herida que va a estar ahí, pero siento que está superado”, resaltó David González.



Además, agregó: “en esos primeros días necesitaba saber si yo quería seguir en lo que había escogido, me doy cuenta que es mi camino y lo quiero seguir”.





Por otro lado, también se refirió a su futuro como técnico, pero confirmó que desde su salida del Medellín, no ha recibido ofertas formales para volver a dirigir, pero la que llegue seguramente la analizará, debido a que busca también la comodidad para su familia.



“Si hay una oferta, sería analizar qué tipo de proyecto es, mirar que pasaría con mi situación familiar, si toda mi familia se viene conmigo, a qué ciudad sería otro punto. Toca acomodarse”, finalizó David González.



Por ahora, habrá que esperar a que finalice la temporada de finales de Liga BetPlay para ver qué equipos se empiezan a interesar en contratar a David González después de su salida de Medellín.