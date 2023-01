¿Elogio o vainazo? 'El público es por Juanfer, de otro modo no vienen'

Juan Fernando Quintero reapareció en la Liga Betplay y los focos, obviamente, estuvieron en su desempeño, que fue aceptable más allá de alguna crítica.

Propios y extraños disfrutan del impacto que produce un mundialista como el antioqueño, que ahora luce los colores del Atlético Junior.



Precisamente, su oponente, Independiente Medellín, disfrutó de la gran convocatoria del creativo, más allá de que esta vez, en Barranquilla, haya aparecido en el elenco rival.



Así lo reconoció el técnico David González, quien aseguró: "Sabíamos que la cantidad de público en el estadio obedecía a la presencia de Juanfer, en otro tipo de condiciones no creo que hubiera venido tanta gente al estadio", afirmó.



¿'Vainazo o elogio? Es más lo primero: "Nos sirve mucho, así sea jugador del equipo rival, que nosotros seamos visitantes, ese tipo de atmósferas hacen crecer al fútbol colombiano, los jugadores se sienten más a gusto, hace que valga la pena traer a estos jugadores al país", afirmó.



Sobre la manera de enfrentar a un jugador tan influyente, González reflexionó: "El nombre de Juanfer ni lo mencionamos en ningún entrenamiento, nuestro plan de juego lo basamos en nosotros y en lo que el equipo rival ofrezca pero a nivel de estructura y espacio, no lo que ofrezca un jugador, dos o tres, basamos nuestro trabajo en cómo sacar ventajas y no se habló de tomar precauciones".

​