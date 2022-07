David González fue crítico con la programación de partidos del DIM

Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 con Once Caldas, por la cuarta fecha en la Liga II-2022. El técnico David González habló sobre el comportamiento del equipo y se quejó por la programación de partidos que ha afectado el rendimiento.

"Ofensivamente, es el partido donde más matices mostramos, especialmente en el primer tiempo y pese a estar por debajo del marcador. Mostramos cosas que hemos trabajado y supimos superar al rival, pudimos anotar más goles, pero no se nos dio", detalló.



Además, "para nadie es un secreto que Juan David Mosquera está cerca de irse, hay jugadores lesionados como Didier Bueno y Andrés Cadavid. No tengo como rotar en defensa, nos complica mucho también que no haya diferencia de 72 horas entre cada partido, no es excusa, pero el nivel de juego baja".



Sobre la ubicación en la primera línea de volantes de Andrés Ricaurte, González detalló que "Andrés Ricaurte juega en una posición que no desconoce, sus grandes momentos en Huila y DIM los mostró desde ahí. Con los partidos seguramente se va a fortalecer, todos tienen la misma información".



En cuanto al funcionamiento de Vladimir Hernández en el frente de ataque, González precisó que "Vladimir Hernández puede jugar en varias posiciones, pero la movilidad de Christian Marrugo condiciona un poco, esperamos que encuentre esos espacios para que logre marcar diferencia".



Finalmente, el técnico profundizó en el tema defensivo. "Es normal que exista el desgaste, la propuesta de juego requiere desplazamientos largos. Los goles que nos marcaron no tienen que ver por la rotación defensiva. Estoy contento con el funcionamiento defensivo, como asimilaron la idea y que el equipo pueda sortear dificultades".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8