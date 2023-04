David González no juzgó errores de Medellín: ‘Los goles desajustaron’

Independiente Medellín salió de los ocho clasificados a los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2023-I tras perder 3-1 contra Atlético Nacional en el clásico paisa, en un juego donde por momento se vieron superados por los verdolagas.

Luego de perder el clásico paisa, el técnico de Medellín, David González, habló en rueda de prensa sobre lo que sucedió para que terminaran perdiendo el partido y empezar a dificultar su clasificación.



Lo que rescata: “Me quedo con que tuvimos 3 o 4 opciones de gol que habrían cambiado el rumbo del partido. Los goles que nos hicieron desajustaron mucho”.



Desconcentración: “el tercer gol es más duro todavía por la forma que se dio. No fue una jugada fabricada, es un regalo. De mi lado no es juzgar nunca un error individual. Jamás”.



Levantar para lo que viene: “nadie se va contento tras perder un clásico 3-1, pero nosotros no podemos quedarnos pensando en eso. La fortaleza mental está”.



Por ahora, Medellín es noveno en la tabla de posiciones 22 puntos y en Liga le quedan cuatro partidos para seguir luchando por la clasificación, aunque antes de su próximo rival que será Pereira, deberá afrontar Copa Libertadores frente a Metropolitanos de local, por lo que el desgaste será máximo en este tramo final de campeonato.