Dato que no gusta al Cali: esto dice la historia de empates en la ida

Desde la aparición de los torneos cortos en la liga colombiana, se han disputado 38 finales sin contar la que se está definiendo ahora y que concederá la décima estrella al Deportivo Cali o bordará el cuarto título del Deportes Tolima. De aquellas finales, apenas once iniciaron con empate. En la vuelta, nueve de los que cerraron como local, se alzaron con el trofeo. Un dato que sin duda no motivará a los verdiblancos.



Solo dos visitantes (Nacional y Tolima) consiguieron celebrar en campo ajeno, después de haber empatado en casa. El dato más reciente es de este mismo año, cuando el vinotinto y oro no pasó del 1-1 en el Murillo Toro y se impuso 1-2 en El Campín. Una celebración que todavía está en la retina de los aficionados del FPC.



A propósito del empate entre Deportivo Cali y Deportes Tolima en la final de ida de Liga Betplay 2021-II, en FUTBOLRED repasamos las 11 finales que se han disputado y que se iniciaron con un empate.



Liga 2003-I: Once Caldas vs Junior

El 'Blanco-Blanco' igualó sin goles en la ida y en la vuelta en el Palogrande, con el solitario tanto de su goleador, Sergio Galván Rey cuando faltaban 16 minutos para bajar el telón, conquistó aquel título.



Liga 2005-I: Nacional vs Santa Fe

Después de sacar un empate en el juego de ida, los verdolagas se impusieron 2-0 en el Atanasio, ante 52 mil espectadores, con tantos de Carlos Díaz y Óscar Echeverri.



Liga 2008-I: Boyacá Chicó vs América

Después de sellar un 1-1 en el Pascual Guerrero, el equipo ajedrezado recibió en La Idependencia de Tunjas a los 'Diablos Rojos' para los segundos 90 minutos, que también terminaron 1-1. Todo se definió en penaltis. Chicó ganó el título tras imponerse 4 a 2.



Liga 2012-I: Santa Fe vs Pasto

Los cardenales hicieron la tarea y sacaron un empate (1-1) del estadio Libertad. En la vuelta, disputada en el Campín, ganaron con anotación de Jonathan Copete. Fue así como llegaron a su séptima estrella.



Liga 2012-II: Millonarios vs Medellín

Los albiazules repitieron la historia de su rival de patio. Se llevaron un buen resultado del Atanasio, después de igualar sin goles. Sin embargo, en la vuelta sellaron un 1-1 forzando a los penaltis. Dirigidos por Hernán Torres, en ese entonces, consiguieron la estrella 14, al vencer al DIM por 5 a 4, con un Luis Delgado figura.



Liga 2013-I: Nacional vs Santa Fe

Tras un 0-0 en el Atanasio, al verde de Antioquia no le tocó de otra que pensar en dar la vuelta olímpica en El Campín y lo consiguió. Ganó con goles de Jefferson Duque y Luis Fernando Mosquera. "¡Campizano!", titularon los medios.



Liga 2013-II: Nacional vs Deportivo Cali

El equipo verdolaga repitió la hazaña en el finalización de 2013, sin embargo, esta vez tras empatar 0-0 en Cali, se impuso por dos goles en el Atanasio. Autogol del paraguayo Néstor Camacho y tanto de Jefferson Duque.



Liga 2016-I: Ind. Medellín vs Junior

En la ida que se jugó en el Metropolitano, el partido terminó 1-1. En la vuelta, el poderoso sacó la casta y se impuso 2-0 con doblete de Christian Marrugo.



Liga 2016-I: Santa Fe vs Tolima

Después de un pálido empate sin goles en el Murillo Toro, el león rugió con fuerza en su patio y ante su hinchada en el Campín, celebró a rabiar el único tanto del partido. Héctor Urrego se encargó de convertirlo, sobre los 11 minutos de partido.



Liga 2019-II: América vs Junior

En Barranquilla, terminaron igualaron sin goles y dejaron la final abierta para definir al campeón en el Pascual. Los escarlatas encontraron el camino tras un autogol de Sebastián Viera y con la anotación de Carlos Sierra, se alzaron con su estrella 14.



Liga 2021-I: Tolima vs Millonarios

La final más reciente que inició con un empate en la ida también tuvo como protagonista al cuadro pijao. En Ibagué no pudo pasar del 1-1, pero se encargó de definir todo en los segundos 90 minutos en Bogotá. Doblete de Juan Fernando Caicedo para alzarse con el título frente a los albiazules.