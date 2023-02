Darwin Quintero: ‘Es un torneo largo y hay que ir paso a paso’

El pasado martes, América de Cali pudo conseguir su primera victoria del semestre, al vencer 4-0 por la segunda fecha en condición de local, al Unión Magdalena en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.



Luego de terminar el partido, uno de los destacados de la tarde-noche, Carlos Darwin Quintero, referenció que hay que tomar las cosas con calma: “En lo personal contento por el triunfo, pero creo que a la hinchada le pido mesura, apenas estamos empezando. El equipo va a seguir trabajando para darles alegrías, entendiendo que es un torneo largo y hay que ir paso a paso”.



Fue interrogado nuevamente sobre el rendimiento por su edad, a lo que respondió que “la edad es un número, tengo muchos años jugando, tres años sin lesiones y eso hace que tu rendimiento siempre esté a un buen nivel. Simplemente voy a hacer lo que me corresponde dentro de la cancha y como hay partidos que salen las cosas bien, puede haber otros que no saldrán también. Eso es así, hoy se disfruta, pero cuando no salgan, saldrán de nuevo las discusiones de la edad”.



Ya se están preparando para el duelo por la fecha 3: “hay que tener la cabeza fría, pensar que siempre hay que tratar de darle lo mejor al equipo y de mi parte así va a ser. Entonces que disfruten hoy, porque sábado tenemos otra batalla”.



Sobre las opciones de gol erradas, dijo que “siempre cuando hay un marcador así, por los espacios que había, igual hay que valorar que el equipo seguía intentando y por eso se fallan opciones, pero no es que las derrochamos sino que su arquero también cuenta. Con la que le saca a Facundo, la que me saca a mí. Entonces no es que hayamos dejado de hacer las cosas”.



El próximo partido del América de Cali será el sábado, cuando visite al Deportivo Pasto, en el estadio Departamental Libertad, a partir de las 8:00 de la noche.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15