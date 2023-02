Junior perdería a una ficha clave: jugador regresaría al exterior

Después de su primera experiencia internacional con Arsenal en Argentina y de su paso por el fútbol colombiano vistiendo las camisetas de Patriotas, Deportivo Cali y Junior, Dany Rosero regresaría al exterior. Su ausencia en el partido del fin de semana sería justamente porque se ultimaban detalles de su fichaje en la MLS.



Y aunque Junior ya rechazó una oferta de cesión por parte del Charlotte, esta vez todo tendría un final feliz para el defensor central, y no muy agradable para el rojiblanco, que se quedaría sin uno de sus hombres más regulares en los últimos dos años. Rosero, de 29 años, ya tendría nuevo equipo y se trata de Sporting Kansas City.

Según contó El Bordillo, Dany Rosero no jugó el fin de semana frente a La Equidad porque había una negociación entre Junior y Sporting KC para su vinculación. Al parecer hubo arreglo y el defensor se marcharía a la MLS por una cifra cercana al millón de dólares por el 50% de su pase.



El periodista barranquillero Juan Salvador Baena mostró su preocupación por la baja de Rosero. "Con la salida de Rosero Junior pierde a su mejor defensa. Pasar de Marlon a Rafa Pérez y salir de Dany en competencia no es algo que apruebo. Pero por el tema económico, el club debe facturar. No me gustan esas salidas así", dijo.



La ausencia de Rosero había preocupado a la afición puesto que venía de ser titular ante Bucaramanga, Unión Magdalena y Deportivo Pasto. No estuvo ni como alternativa ante La Equidad y Arturo Reyes tuvo que confirmar que se dio por una negociación que estaba en curso.



Por lo pronto, no hay una información oficial por parte del Junior, en relación a la presunta venta al exterior.