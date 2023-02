Junior blindó a un jugador: rechazó una cesión a un equipo extranjero

El Junior de Barranquilla vive los carnavales en la ciudad con un panorama muy distinto al que desearían tener los dirigentes del club y con resultados adversos que quieren revertir próximamente y es que todavía están a tiempo en la sexta fecha de la Liga BetPlay 2023-I para hacerlo. Sin embargo, lo que sí queda en evidencia es que Arturo Reyes no ha podido encontrar una buena sintonía en el campo de juego.



Aunque Juan Fernando Quintero llegó al Junior de Barranquilla, todavía no ha logrado demostrar todo su potencial y su gran poderío en la creación del club. Juanfer es el más buscado por sus compañeros en el campo de juego, pero no ha podido encontrar todavía quien defina sus pases con un Carlos Bacca que no ha capitalizado ni con Brayan León.

La fiesta de los carnavales en el Junior de Barranquilla se ha visto manchado por los negativos resultados que ha dejado últimamente lejos de los puestos de arriba de la tabla. Arturo Reyes no ha encontrado la cara y suma una preocupante estadística sin ganar desde octubre del 2022. En el esquema de Reyes, la zaga defensiva ha estado conformada en la mayoría por el defensor central Dany Rosero que ha sido uno de los jugadores vitales e inamovibles.



No obstante, en el fin de semana después de la caída del Junior de Barranquilla contra el Deportivo Pasto en condición de visitante, empezó a sonar fuertemente la noticia de una transferencia de Dany Rosero con destino a la Major League Soccer. De acuerdo con el periodista Pipe Sierra, el Charlotte Football Club estaba pendiente del futuro del zaguero, pero no llegaron a un acuerdo con el equipo atlanticense, todo porque la oferta que enviaron no fue del gusto de los directivos.



Dany Rosero sondeado por el Charlotte FC seguiría en el Junior de Barranquilla, pues la oferta que llegó al club fue en condición de cedido con opción de compra. Pero el equipo barranquillero solo estaba dispuesto a dejarlo ir si se trataba de una transferencia de acuerdo con Pipe Sierra. Además, con esa negativa, el Charlotte dejó de buscar a Rosero acabando las negociaciones.