Danovis Banguero motivado por afrontar un nuevo reto con Nacional

Atlético Nacional completó 12 días de pretemporada bajo las órdenes del técnico Alexandre Guimarães. Los verdolagas esperan mejorar el rendimiento que tuvieron en la pasada temporada y para eso llegó un hombre como Danovis Banguero, quien buscará darle solidez en defensa y salida desde la banda izquierda.

El oriundo de Villavicencio habló en rueda de prensa virtual, donde dejó sus sensaciones sobre esta nueva etapa de su carrera deportiva con el conjunto antioqueño. "Todo jugador aspira a llegar a clubes como Nacional. Es una gran institución, espero aportar lo que he aprendido y hacer un equipo sólido de atrás hacia adelante", indicó.



Sobre su llegada al equipo, Banguero expresó que "los directivos de Nacional fueron insistentes en mi llegada y gracias a Dios se pudo dar. Los sueños para un jugador es figurar, salir campeón. Para eso debemos trabajar, recorrer un camino y arrancar ganando los partidos, espero que en el primer semestre pueda levantar un título con Nacional".



En cuanto al ambiente del grupo a su llegada, Danovis indicó que "Nacional tiene grandes virtudes. Me he podido reencontrar con compañeros como el ‘Rifle’ (Andrés Andrade), Déinner (Quiñones) y Jonathan (Marulanda. A otros los enfrenté y los estoy conociendo. Pero estamos trabajando todos juntos para llegar de la mejor manera a la temporada".



Además, "del grupo destaco la humildad, la manera de trabajar. Nos acomodamos a la manera de prepararnos, siempre están dándolo todo para hacer las cosas de la mejor manera. Me he encontrado con un equipo muy unido".



El jugador se mostró contento por el cariño recibido por parte de los hinchas a su llegada y habló un poco sobre lo que pretende el técnico Guimarães con el equipo. "Lo poco que conozco de la ciudad, me ha parecido muy linda. Contento por el cariño de la gente". "El 'profe' Guimarães está contento de mi llegada, nos estamos conociendo y esperamos seguir trabajando para conseguir esas ideas que debemos plasmar en la cancha".



De verdugo en la final del 2018 con Tolima, a ser un refuerzo de lujo con Nacional. Danovis tiene claro que este nuevo capitulo que escribe en su vida lo espera arrancar de la mejor manera. Casualidades del destino, posiblemente su debut vestido de verde sea contra el conjunto musical en su antigua casa, el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.



"Lo que hice con Tolima quedará en la historia. Ahora debo escribir una nueva historia con Nacional. Tenemos una llave difícil en Copa con Tolima y esperamos avanzar, es el primer objetivo que tenemos".



Como ex pijao, Banguero contó un poco sobre la estrategia que tenían para contrarrestar a Nacional y así poderlo vencer en los últimos años. "Para ser objetivo, Nacional tenía un estilo de juego definido y el Tolima tenía una buena defensa y un orden táctico. Debíamos aguantar ese "chaparrón" y cuando salíamos de contra marcábamos la diferencia con los espacios que podíamos aprovechar".



Otra de las características de Danovis, son sus peinados. Por ahora lo vemos con el pelo corto, pero no descarta en el nuevo año, tener algún estilo que imponga moda entre los fanáticos verdolagas. "Me gusta innovar con varios looks, este año lo termino con el pelo corto y voy a pensar qué me haré para el próximo año”, precisó.



Con el número 30 en su espalda, Banguero espera ser importante en el esquema verdolaga y sumar más éxitos en su carrera. "Al equipo puedo ofrecerle la madurez que tengo. Mi estilo de juego es férreo, pero me gusta el buen juego, apoyando a los compañeros en la parte ofensiva. He aprendido mucho y eso lo voy a poner en práctica", concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8