Danovis Banguero sin gambetas: ‘vine con la obligación de ser campeón’

Uno de los hombres de experiencia en Atlético Nacional es Danovis Banguero, el lateral derecho es uno de los líderes del grupo y aunque llega el partido contra Bucaramanga, ya palpita la final de la Copa Colombia contra Pereira, la primera con la camiseta verdolaga. El oriundo de Villavicencio no elude el motivo de su llegada al equipo, levantar copas y regresarle esa jerarquía al conjunto antioqueño.



"Sobre mi primera final con Nacional hay que vivirla y disfrutarla. Ahora contamos con el apoyo de los hinchas, corrigiendo, mejorando. Esperamos quedarnos con el título, pero por ahora pensamos en Bucaramanga. Ya llegará su momento de preparar la final de Copa", indicó Banguero.



En cuanto a este partido contra Bucaramanga, donde vivirá el primer día del hincha, Danovis expresó que "es algo muy especial poder disfrutar mi primer día del hincha, sabemos que Bucaramanga está haciendo una gran campaña, pero nosotros vamos con la responsabilidad de asumir un buen juego y conseguir el resultado. Sobre la motivación, la hinchada es un aspecto que marcó diferencia. Venía de un equipo con menos hinchada y ahora con el respaldo que tenemos, es el primer impulso que tengo".



Analizando el sistema de juego en marca y ataque, el jugador reseñó que "en defensa nos hemos comportado bien, por ahí hemos tenido alguna mala noche, pero en general nos hemos comprometido en ser un equipo sólido. No podemos defender y atacar solos. Este equipo busca ser compacto donde los primeros defensas son los delanteros. Nos llenamos de confianza, corregimos, trabajamos día a día buscando la manera de sufrir menos 1 partido. Nuestra filosofía y ADN hay que tenerla sin descuidarnos".



Banguero no elude la responsabilidad que adquirió cuando llegó a Nacional. "Cuando llegué a Nacional vine con la obligación de ser campeón. En esta final vamos a enfrentar a un rival que nos ganó este semestre y queremos la revancha. Debemos empezar a mostrar movimientos para anular las fortalezas del Pereira, esperemos podamos hacer la diferencia ".



En ese pensamiento de los juveniles en su posición, Danovis comentó que "a Jímer (Fory) le aconsejo, brindando truquitos en la posición para que logre consolidarse. Con (Juan David) Cabal tiene otras características de juego, ha seguido un proceso y quizás las lesiones le ha jugado una mala pasada. Pero ya está bien, tomando confianza. Cada uno tiene una característica diferente, pero con la convivencia diaria nos conocemos, tenemos confianza y tenemos clara la idea de juego. No nos salimos del molde y el complemento es muy bueno".



El jugador habló sobre la convocatoria de varios de sus compañeros a la Selección Colombia y dependiendo su nivel si el pueda tener alguna chance de vestir la camiseta ‘tricolor’. "La ilusión de jugar en la Selección Colombia siempre va a estar. Se trabaja para lo que tenemos que hacer en Nacional. El profesor Rueda ve jugadores de toda la Liga y que mis compañeros estén, abran la puerta para que vayan más jugadores de la Liga".



Finalmente, habló sobre la posibilidad de perderse el clásico antioqueño o contra Millonarios si le sacan una eventual tarjeta amarilla, el estilo de juego del equipo cuando el rival incomoda. "La quinta amarilla no me desvela, en mi posición se corren riesgos, pero hay un compañero que viene evolucionando y si le toca jugar, lo hará de la mejor manera. El rival te va a llevar a una zona donde te hace sentir incómodo. Pero me gusta la idea de juego de Nacional, hay un menú variado qué escoger, para saber decidir en qué momento podemos aplicarlo".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8