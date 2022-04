Trato hecho: la promesa que Daniel Ruiz hizo a una hincha

Ya se ha vuelto una costumbre en Colombia que las hinchadas vayan a los estadios con pancartas características que se ven en recintos deportivos europeos llamando la atención de los jugadores en busca de recibir una camiseta, o un regalo por parte de sus ídolos. En el Nemesio Camacho El Campín, es cada vez más típico que la afición atienda con estos letreros y aunque se pensaba que los 22 futbolistas no estaban pendientes, Daniel Ruiz cumplirá ante La Equidad el sueño de una pequeña que anhela su camisa, y hasta un abrazo.

Una revelación, y sensación completa ha sido la temporada actual del volante ‘10’ de Millonarios, Daniel Ruiz. Su habilidad en el campo de juego durante los 90 minutos no son lo único que llama la atención de la hinchada, también parece serlo su amabilidad para con la afición. Pese a que muy pocas veces los jugadores ponen sus miradas a las gradas para ver las pancartas de los espectadores, Ruiz lo hizo por medio de las redes sociales.

Así fue, pues en la cuenta de Cafam, patrocinador de Millonarios anunció un sorteo para la afición que consistía en usar el #VivoElFutbolConCafam y una foto con algo que les identifique como hincha azul. Santiago Abril, padre de una joven respondió con lo siguiente: ‘quiero asistir con mi hija a ver a Millos para que Daniel Ruiz le cumpla su sueño’. El premio del sorteo son cinco pases dobles para el encuentro ante La Equidad el viernes 8 de abril.

La foto que subió Santiago Abril era con su hija, alzando una pancarta que decía, ‘Daniel Ruiz #10 es mi primera vez en el estadio, quiero que me cumplas mi sueño. Regálame la victoria y tu camiseta y yo te doy un abrazo’. Abril etiquetó a Ruiz, y el bogotano contestó lo siguiente, ‘hola!! No sé tu nombre, pero espero conocerte el viernes en el Campín y que me des ese abrazo. La camiseta es tuya!! Vamos Millos!!!’.

Hola!! No sé tu nombre pero espero conocerte el viernes en el Campín 🏟 y que me des ese abrazo 🤗. La camiseta es tuya!!



Vamos Millos!!! 💙🤍⚽️🙏💪 https://t.co/YRSWJ4qgbE — DANIEL RUIZ (@danielruizr10) April 6, 2022

Millonarios enfrentará a La Equidad el viernes 8 de abril abriendo la jornada 15. Se espera que el bogotano pueda cumplir con un gran partido y desempeño, además de darle el regalo a la hija de Santiago Abril.