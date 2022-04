Alarmas en Millonarios: incesantes ofertas por Daniel Ruiz

Para nadie es un secreto que el nivel de Daniel Ruiz es impresionante. Con 20 años, el bogotano que tuvo sus inicios en Fortaleza como profesional, y ahora viste la difícil camisa número 10 de Millonarios ha dado mucho bombo no solo en el fútbol profesional colombiano, sino en el exterior. Sin embargo, en el cuadro embajador no quieren que Ruiz se vaya, su objetivo es conservarlo.

Daniel Ruiz fue vital en la consecución de los tres puntos ante Independiente Santa Fe la fecha pasada de la Liga BetPlay. El bogotano creó la jugada que pegó en Yéiler Góez, y culminó en gol obra de Diego Herazo, causó la expulsión del mismo Góez, y con un centro venenoso a Jáder Valencia, Francisco Meza desvió la pelota al fondo poniendo el segundo tanto de Millonarios y el triunfo embajador.

Por sus buenas sensaciones que ha dejado en el equipo dirigido por Alberto Gamero que ha sabido pulir los mejores dotes de Daniel Ruiz, la hinchada no quiere que suceda lo mismo que con Andrés Felipe Román que ya confirmó que no seguirá como albiazul. Una joya completa que tiene Millonarios con el bogotano, y por esto mismo, la afición busca presionar a los directivos para que no vendan todavía al extremo.

Sin duda alguna, la afición y las directivas buscan que Daniel Ruiz sea el jugador insignia del conjunto albiazul y que les pueda dar muchas más alegrías. Gustavo Serpa, máximo accionista del club dialogó en el VBar de Caracol Radio, ‘ha habido ofertas por Daniel Ruiz, pero queremos conservarlo, es muy querido por la hinchada’.

De acuerdo con Gustavo Serpa y Alberto Gamero, sin duda alguna, la idea es conseguir el título con esta base y revalidarlo en la próxima temporada con la misma base de este presente torneo, ‘por ahora, no hay planes de venta de ningún jugador. Nuestra meta es mantener la nómina y salir campeones’.