Polémica: Nacional rechazó dinero de Alcaldía para trabajar con barras

La polémica sobre la violencia que generó la barra brava de Atlético Nacional denominada Los del Sur, previo al partido contra América de Cali en el estadio Atanasio Girardot, sigue dando de qué hablar y tras las diferencias entre el club hacia esa parte de la hinchada tras el retiro de beneficios por parte del presidente verdolaga, Mauricio Navarro, el gobierno de la ciudad de Medellín sigue en la postura de que la situación la debe arreglar el club y los líderes de la barra. Aunque también el mismo alcalde aseguró que los directivos dieron la negativa a unos dineros que propuso el gobierno local a inicios del 2023.



El alcalde de Medellín Daniel Quintero arribó a Bogotá orgullosamente con la camiseta de Atlético Nacional, pero se mantuvo en la estricta posición de que Nacional debe dialogar con Los del Sur y llegar a un acuerdo.



Sin embargo, el alcalde Quintero también dio a conocer el acuerdo al que iban a llegar en enero, donde la Alcaldía ofreció a Atlético Nacional una cifra de 2 mil millones de pesos para que trabajaran de la mano con las barras bravas, pero el presidente Mauricio Navarro se mostró negativo a la propuesta del gobierno local.



"En enero llamé al presidente de Nacional y, en el marco del trabajo con las barras, le ofrecimos un aporte de 2 mil millones para trabajar con las barras. Nacional decidió no aceptar ese apoyo", dio a conocer el alcalde Daniel Quintero.



De igual manera, Quintero aseguró que desde la Alcaldía no saben con exactitud por qué Atlético Nacional se resiste a seguir teniendo vínculos con los barristas del club y pararse de la mesa de seguridad.



"No entendemos de forma clara por qué la reticencia de Nacional a trabajar con la administración. No nos había pasado, en 20 años, que una dirigencia se parara de la mesa de seguridad. Nosotros llevamos 20 años trabajando en Medellín con las barras. Nos sentimos orgullosos de ese trabajo, eso ha permitido llevar oportunidades de cultura y educación a muchos jóvenes de la ciudad", dijo Quintero.



Por ahora, Atlético Nacional jugará por Copa Libertadores en Barranquilla a puerta cerrada y no hay luz de que las directivas lleguen a un acuerdo con Los del Sur y Alcaldía de Medellín.