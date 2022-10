Daniel Mosquera: ‘esto es América y hay que luchar hasta el final’

América de Cali realizó su última jornada de trabajo en campo, previo al compromiso de este sábado contra el Deportivo Pasto, en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022.



Uno de los jugadores que salió como figura en el último partido, fue el atacante Daniel Mosquera, quien a pesar de tener pocos minutos, ha sido fundamental para los goles del conjunto escarlata. Sobre esa situación, el jugador dijo que:



“Siempre trato de estar concentrado, sabemos que tanto Adrián como Gianfranco están haciendo las cosas bien. Hay que aprovechar al máximo los minutos que el profe me dé, convencido de siempre entrar y marcar. El gol más importante creo que fue el de Millonarios, en el 2-2, ese me gustó más por la situación que estábamos y le di un empate importante al equipo”.



Contó cuál fue el mensaje del Guimaraes y detalló la anotación contra Alianza Petrolera: “el profe me dijo que estuviera arriba, que aguantara el balón y si me quedaba, que hiciera la individual; me quedó justo esa y aproveché. El gol, ya faltaba poco, entré convencido que si me quedaba una, era mi jugada; igual la había hecho en el semestre pasado contra Millonarios, contra Alianza me salió muy bien, la potencia de mi estado físico me ayudó mucho y pude marcar el gol”.



Habló del próximo rival, Deportivo Pasto: “sabemos que es un equipo complicado, que está jugando muy bien, por eso está en el lugar que está, pelean todos los balones y nunca dan uno por perdido. Esta semana se ha trabajado eso, el profe tomará la decisión de quien jugará en el arranque y estaré siempre de la mejor manera, aprovechando los minutos que me dé”.



Son conscientes que deben ganar para estar más cerca de la clasificación: “el mensaje es que esto es América, hay que luchar hasta el final, independientemente de la situación de estamos. Sabemos que vamos a jugar contra un equipo jodido, ganándoles estaremos más cerca de la clasificación y hay que luchar hasta el final. Hay que estar convencido de que si hay que ganar, hay que ganarlos. Si podemos hacer los seis puntos mucho mejor, estamos mentalizados en eso. La tabla está un poco complicada, pero hay equipos que se quitan puntos entre ellos mismos”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15