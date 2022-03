Daniel Mantilla vive un momento estelar con Atlético Nacional

Hay jugadores que ponen a prueba ese tiempo de adaptación para encajar en un plantel y demostrar la calidad en su juego, uno de ellos es Daniel Mantilla, quien se quitó la camiseta de La Equidad, se puso la del Atlético Nacional y ha tenido un rendimiento preponderante. El santandereano aporta en lucha, ataque, goles y asistencias, siendo la pieza clave de los verdolagas para derrotar al DIM 2-0 en el clásico antioqueño.



“Todo se debe al trabajo del grupo, compañeros como Jefferson Duque, Jarlan Barrera ayudan a generar espacios para atacarlo. Hoy logramos conseguirlo de gran manera frente a un gran rival como Medellín”, remarcó Mantilla, quien aportó con gol y asistencia en el último partido.



Frente al poderoso, Mantilla generó cinco ocasiones de gol, anotó uno y asistió para el gol de Juan David Cabal, su juego permitió que Nacional atacara con profundidad y solvencia. Bajo el esquema de Hernán Darío Herrera, el ex Leones se juntó con Andrés Andrade, Jarlan Barrera, Dorlan Pabón, Sebastián Gómez y Jefferson Duque, para tener una gran riqueza ofensiva.



Sobre su función de ataque con Dorlan Pabón, Daniel explicó que “con Dorlan (Pabón) somos jugadores que nos gusta mucho jugar por banda, antes de cada partido acordamos por donde jugar, dependiendo del rival y yo trato de aportar de la mejor manera”.



Finalmente, el jugador habló sobre esa anotación, la segunda con la camiseta de Nacional. Mostrando sus credenciales en un juego tan importante como el clásico antioqueño. “El gol me dio mucha felicidad. Sé que debo mejorar mucho en la toma de decisiones, se me dio la oportunidad de marcar y ojalá pueda seguir brindando más al equipo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8