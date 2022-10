Nacional prepara salida de una de sus estrellas a otro grande del FPC

Atlético Nacional está a puertas de clasificar a los cuadrangulares de Liga BetPlay 2022-2 y con la llegada de Paulo Autuori al mando del club, el técnico tiene la obligación de ganar sus dos últimos partidos para lograr el tiquete a las finales.



Sin embargo, Autuori no solo estaría trabajando para las finales, pues también empezó a analizar qué jugadores le pueden servir para el proceso de Copa Libertadores de 2023 y ya se dieron conocer algunos nombres de los candidatos a salir.



Según dio a conocer el periodista Pipe Sierra, Atlético Nacional no haría efectiva la opción de compra por el volante Daniel Mantilla, pues el plazo para realizarlo está a pocos días de culminar y su futuro para la próxima temporada es una incógnita.



“La opción de compra por el 50 % que tiene Atlético Nacional sobre Daniel Mantilla ante Patriotas vence el 30 de octubre y aún no se ha ejercido. Millonarios y Junior siguen de cerca la situación, pues les interesa el volante. También hay un club del exterior”, informó Pipe Sierra en su cuenta de Twitter.



Por el momento, el club verdolaga y Paulo Autuori no ha hecho despejado dudas sobre la continuidad de Daniel Mantilla para la próxima temporada