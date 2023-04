¿Crisis del Deportivo Cali terminó en renuncia de jugador? Detalles

La preocupante crisis del Deportivo Cali no solo es deportiva. Según la prensa local, el tema económico está afectando la relación entre los jugadores y la institución. Después de la derrota (3-0) ante Independiente Medellín se conoció que una de las figuras que llegó al club este 2023, lanzó un ultimátum pues le adeudarían meses de salario.



El jugador en mención es Daniel Mantilla, volante que jugó con Atlético Nacional en 2022 y que llegó al azucarero en busca de protagonismo y objetivos grupales que no consiguió como verdolaga. Sin embargo, el volante se estrelló con la penosa actualidad del club.



El periodista Pipe Sierra contó que Mantilla no ha renunciado al club per sí avisó de su intención de hacerlo. "Desde el círculo de Daniel Mantilla confirman que el jugador no ha renunciado al Deportivo Cali. Sin embargo, sí avisó de su intención de irse si no le pagan la deuda de mes y medio".



Cabe recordar que Mantilla podría salir del Deportivo Cali y quedar como jugador libre teniendo en cuenta el reglamento FIFA, que advierte sobre la cancelación de contratos en caso de no recibir salario por dos meses. Al parecer, el volante santandereano daría una espera hasta el 21 de abril "para que le consignen y si no se irá".