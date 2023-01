Daniel Giraldo: ‘Alberto Gamero es el mejor técnico de la Liga’

Millonarios esperará unos días más para hacer su debut en la Liga BetPlay, teniendo en cuenta que el estadio El Campín no estará habilitado, pues estará a disposición de Conmebol por el Sudamericano Sub 20. Los resultados en la pretemporada van más allá del marcador, pues mostraron cosas interesantes, agregándole que no todos los refuerzos han sumado minutos.

El arranque liguero de los embajadores será este domingo 29 de enero, enfrentando al Pereira. Uno de los que volvió, tras un año ausente, fue Daniel Giraldo. Su paso por Junior no fue el mejor. Tomó la decisión de retornar a Millonarios, donde dejó un grato recuerdo en el cuerpo técnico y aficionados.



El volante habló con el programa El Alargue, de Caracol Radio, sobre su retorno y los elogios a Gamero “Yo pienso que Gamero es el mejor DT de la Liga por lo que ha hecho por el proceso. Es de valorar también lo que han hecho las directivas de Millonarios. Todos sabemos lo que implica sostener un proceso en Colombia. Ya se ven los frutos”.



También se refirió acerca de su salida de Junior “Arturo Reyes me dijo que si quería contar conmigo, pero siento que para mi carrera era mejor volver a Millonarios, uno debe estar donde valoren el trabajo”.