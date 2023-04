Cataño después de su renovación con Millonarios: ‘He creído en mí’

Después de salir de varios días agitados, las directivas de Millonarios empezaron a reactivar negociaciones para empezar a renovar algunos contratos y mientras esperan la respuesta de Alberto Gamero, ya el club se aseguró la continuidad del volante Daniel Cataño, quien estampó su firma por tres años más.

Luego de la renovación, Daniel Cataño otorgó una entrevista al programa F360 de ESPN donde el volante contó lo que está viviendo en Millonarios y lo que puede seguir aportando para lograr títulos.



“Siempre he creído en mí, en mi trabajo y mi capacidad como jugador y me incluiría entre los mejores, pero hablar de un Top 3 en Colombia es muy difícil por la calidad de jugadores que hay y sobre todo en este torneo”, dijo Daniel Cataño.



De igual manera, el volante referenció a su capitán David Macalister Silva a quien calificó de “roble” al ser preguntado sobre si estaba en capacidad de suplirlo en el futuro cuando ya no esté.



"Macalister es un roble, no le duela nada y cada día juega mejor. Nosotros tenemos esas características con él y Cortés, pero además hay otros jugadores que vienen de las menores y que pueden jugar en esa posición. Somos jugadores que nos hemos ido acomodando dentro del sistema que el profe quiere implementar”, mencionó.



Daniel #Cataño: "Siempre he creído en mi"



Por ahora, Millonarios se prepara para enfrentar a Peñarol el próximo 20 de abril en condición de visitante, donde el conjunto embajador buscará su segunda victoria a nivel internacional.