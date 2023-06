'Hace un año estaba llorando y recibiendo amenazas': Daniel Cataño

Si alguien ha tenido un año imposible de olvidar es Daniel Cataño. El volante antioqueño pasó de llorar la final con Deportes Tolima a celebrar el título con Millonarios. En ambos momentos estuvo Atlético Nacional. Una 'espinita' que tenía guardada y que pudo liberar este sábado en El Campín.



En charla con Win Sports mientras celebraba en el camerino, Cataño desnudó su corazón y contó lo difícil que fue esa final perdida con Tolima, en la que lo crucificaron por errar un penalti ante Kevin Mier y terminar expulsado. El 26 de junio de 2022 lloraba de tristeza y este sábado lo hizo de alegría.

"¡Que año!", dijo Cataño sobre las dos finales que disputó ante Nacional. "Hace un año estaba llorando a esta misma hora, primero en el camerino, luego en la habitación. Recibiendo miles de amenazas y Dios me cambió todo, estoy muy agradecido".



El '10' de Millonarios se mostró agradecido con todos en el equipo por respaldarlo en un momento difícil. Cataño fichó con el azul después de la final que perdió contra Nacional. "Habíamos hablado que si tocaba patear pues de pateaba y todos sabían lo que había pasado hace un año pero este grupo me respaldó y desde que llegué me ayudaron".



El volante también contó una intimidad de Millonarios y es que en las concentraciones se reúnen para hablar de Dios. Él es uno de los que da testimonio pues su vida tuvo un cambio del cielo a la tierra. "Nadie sabe y antes de cada partido nos reúnimos en una habitación a compartir la palabra de Dios. Vean donde me tiene y la bendición que me dio de ser campeón".