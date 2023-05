Cataño se solidarizó con jugador de Envigado amenazado por autogol

La fecha 20 de Liga BetPlay 2023-I dejó muchas sorpresas como la eliminación de Junior en el último minuto tras un gol agónico de Deportivo Pasto, quien clasificó por un infortunado autogol de Jhon Banguera, quien le terminó dando el 2-1 a los volcánicos.

Luego de ese juego, Banguera, de 18 años, ha tenido fuertes acusaciones en redes sociales por ese autogol y su familia está preocupada por lo que puede pasar, por lo que se espera, información que el mismo técnico del Envigado, Alberto Suárez confirmó diciendo en Blu Radio que “cada uno lo hizo por su actuación en el semestre, no hicieron la tarea. Respeten al chico, están sacando unos memes horrorosos. Vivimos en un país violento y no se puede generar más violencia”.



A esta delicada situación del joven futbolista, ahora el que se unió a favor de él fue el volante y una de las figuras de Millonarios, Daniel Cataño, quien a través de sus redes sociales le dejó un mensaje que fue aplaudido por todos los hinchas.



“Fuerza fiera es lo que Dios dice de ti no los demás, EL conoce tu corazón. Para adelante que siempre lo que viene es mejor bendiciones”, dijo Daniel Cataño, quien acompañó el mensaje con una foto de Jhon Banguera.



Fuerza fiera es lo que Dios dice de ti no los demás, EL conoce tu corazón. Para adelante que siempre lo que viene es mejor 🙏🙌⚽️ bendiciones pic.twitter.com/30LFu4sXmN — Daniel Cataño (@danielcatano20) May 19, 2023



​Mientras Banguera teme por su seguridad tras fuertes acusaciones, Daniel Cataño está clasificado con Millonarios, pero será baja en los primeros partidos del cuadrangular, tras sufrir una lesión de esguince grado dos en el tobillo de su pierna derecha.