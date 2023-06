¿Qué hizo Daniel Cataño? Dimayor volvió a imponerle un castigo

El Comité Disciplinario de la Dimayor castigó, en su boletín de sanciones, al futbolista Daniel Cataño. El ‘10’ de Millonarios había recibido una suspensión este semestre, por el recordado incidente con un hincha del Deportes Tolima, y ahora su nombre vuelve a aparecer.



Ahora, el Comité Disciplinario del campeonato le impuso a Cataño un nuevo castigo, por hechos ocurridos durante el partido que Millonarios le ganó 2-1 al América, que dejó al equipo de Alberto Gamero al borde de la clasificación a la final de la Liga.



El mediocampista anotó el gol del triunfo de Millos y cuando salió a celebrarlo, se levantó la camiseta, tal como en su momento lo hacía otro referente del club, Jhon Mario Ramírez.



El festejo le salió caro a Cataño: el Comité decidió “Sancionar al señor Daniel Felipe Cataño Torres, jugador del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F. C. S. A. (Millonarios) con multa de once millones seiscientos mil pesos ($11.600.000), por incurrir en la infracción descrita en el artículo 69 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 4ª fecha de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2023, contra el Club América de Cali S.A.”.



El Código Disciplinario Único de la FCF establece una sanción de diez salarios mínimos mensuales al jugador que se levante la camiseta en el momento de celebrar un gol.



Sin embargo, esa sanción no le impide a Cataño jugar el partido del domingo contra Boyacá Chicó, en el que Millonarios buscará al menos un empate para asegurar su presencia en la final.