¿Falso liderato en Millos? Dura crítica 'calentó' programa de debate

Así como tiene férreos defensores, Millonarios también tiene ácidos críticos. Esta vez, después de golear (0-3) a Santa Fe en el clásico 305, recibió duros comentarios por parte del conductor de Espn Fútbol Show, Daniel Angulo, quien aseguró que el equipo de Alberto Gamero no es el mejor de la Liga Betplay I-2022 por más que marche primero en la clasificación. Tampoco lo ve campeón este año.

"Para mí hoy por hoy, Millonarios está viviendo de un falso dominio o un falso liderato. El partido de ayer (domingo) no era termómetro para Millonarios", dijo Angulo mientras era controvertido por Jorge Bermúdez y Julián Capera, quienes defendían los números del equipo azul, que actualmente es líder con 23 unidades: siete victorias, dos empates y una sola derrota.



El periodista agregó que Millos "ganó dos partidos con la nómina alterna", haciendo referencia a los duelos frente a Jaguares y Cortuluá, en el que los que Gamero guardó a sus principales fichas pensando en la fase 2 de Conmebol Libertadores. "Lo vi con Nacional y jugó buen partido, pero perdió", agregó.



"Para mi la realidad es que cada día tenemos una liga de más bajo nivel. Leía que Millonarios es lejos el mejor equipo de Colombia y para mí es el Tolima", dijo Angulo asegurando además que no ve al azul como el próximo campeón del fútbol profesional colombiano. Dijo también que Millonarios no tiene nómina para pelear contra Tolima, el cual dejó claro que es su favorito en la Liga, e incluso Junior. Sin duda, comentarios que generaron polémica con los demás panelistas.