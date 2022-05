Calendario y calculadora: cuentas de los que apuntan a cuadrangulares

Llegó la hora de las definiciones en la Liga Betplay I y es momento de sacar la calculadora y la agenda: ¿cuántos puntos hay que sumar? ¿en dónde se pueden lograr? ¿qué equipos tiene ilusión y cuáles piensan ya en el segundo semestre?

Lo claro es que hay cuatro equipos con cupo muy seguro: Tolima (38 puntos), Millonarios (38), Nacional (35) y Junior (32, y uno virtualmente clasificado, que es Independiente Medellín.



La verdadera discusión se está dando del quinto lugar hacia abajo, donde varios aspirantes aprovecharon las salidas en falso de equipos como Once Caldas (perdió 0-1 contra Cali), Envigado (lo goleó 0-4 Junior), Equidad (empató 1-1 contra Bucaramanga) y por supuesto América, con s derrota 1-0 contra Alianza, marcadores que apretaron la tabla a dos fechas del final. En términos concretos, hay 9 candidatos por 3 cupos a los cuadrangulares.



Según José Orlando Ascencio, de El Tiempo, el llamado 'número mágico' bajó a 28 o 29 puntos, todo por cuenta del resultado adverso de América contra Alianza, en el Pascual Guerrero.



Así las cosas, los que tienen opción privilegiada son: Envigado (27, diferencia de gol 0), Equidad (26,+4), Alianza (26, +1) y el lote de los que tienen 25 unidades: Santa Fe (+3), Once Caldas (+2) y Bucaramanga (-1), seguidos por Águilas (24, -8). Pero ojo que matemáticamente hay opciones para Pereira (22, -2) y hasta Jaguares (21, -8). El pecado de estos tres últimos es la defensa, pues con diferencia de gol negativa tienen las de perder con sus rivales de arriba.



Los cruces



El otro tema es la agenda de partidos pues hay condiciones favorables para unos y muy inoportunas para otros.



Para Santa Fe, por ejemplo, fue un alivio ver que en la fecha 17 se le dieron casi todos los resultados y por amaneció este lunes en la octavas casilla. Sin embargo, tiene una dificultad: cierra de visita los duelos que le quedan, uno contra el eliminado Cali pero el otro contra el muy vivo Once Caldas. En este último caso hay un duelo directo por un cupo.



Para Envigado hay un cruce de visitante con Águilas, pero cierra contra el líder Tolima; La Equidad recibe al eliminado Unión Magdalena, pero cierra afuera contra Atlético Nacional; Once Caldas recibe a Alianza y cierra en Manizales contra Santa Fe (ambos duelos potencialmente directos); Bucaramanga visita a Patriotas y cierra en casa contra Pereira, tal vez el calendario más accesible, en el papel.



Después están los rezagados con peores calendarios: Alianza visita a Once Caldas -cruce directo- y cierra de local contra Millonarios; Pereira visita a Bucaramanga y recibe a Nacional; Jaguares visita al Medellín y cierra en su clásico contra Junior. Águilas recibe a Envigado y cierra de visita a Cortuluá. ¿América? Pues recibe a Pasto y cierra en Santa Marta contra el eliminado Unión, pero necesitaría una combinación de 15 resultados para arañar un lugar, lo que en términos prácticos se traduce en una eliminación anunciada.