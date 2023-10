La apuesta del Pereira: ¿milagro en Liga o cupo internacional en Copa?

Cada vez quedan menos opciones: a la ronda todos contra todos de la Liga Betplay II 2023 apenas le quedan 5 jornadas, 15 puntos para decidir cuáles serán los ocho clasificados a los cuadrangulares. Y a la hora de las cuentas, algunos vienen colgados.

Uno de ellos es el Deportivo Pereira, que viene de caer 2-4 contra contra América de Cali y que pende de un hilo en esa pelea por mantener alguna opción para seguir en competencia.



La cuenta es clara para el técnico Alejandro Restrepo: en 14 partidos solo sumó 12 puntos, producto de tres victorias y tres empates y eso lo obliga a que los 18 que tiene en disputa (debe un partido contra Águilas) le permita avanzar sin depender de nadie. Un partido que pierda solo le daría opción de llegar a 28 unidades y ahí no hay nada seguro.



¿Qué dice el calendario? Que hay que visitar a Envigado (ya eliminado); recibir a Águilas Doradas (probablemente ya clasificado), y luego a La Equidad, y que después habrá que visitar al difícil Independiente Medellín; al necesitado Junior y al retador Alianza Petrolera en ; y cerrar en Barrancabermeja.



De esta manera, la pregunta cabe: ¿debería Pereira someterse a esa carrera frenética o mejor concentrarse en la Copa Betplay, que da cupo a torneo internacional y podría ser la salvación de una temporada que, a nivel local, no ha sido buena? La respuesta está en los inolvidables cuartos de final de la Copa Libertadores.

​

No se dirá en público pero puede que sea una apuesta más segura y con mejor proyección la Copa, en al que tiene una llave igualada a ceros con Santa Fe, que no viene bien, y cierra en el Hernán Ramírez Villegas. El equipo bien puede competir mejor en ese certamen, de llaves de eliminación directa, y asegurarse rendimientos deportivos y especialmente económicos para 2024. No sé... piénsalo...