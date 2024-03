Las duras cuentas de Atlético Nacional en Liga I: ¿Misión imposible?

Verde como la esperanza, dice la canción. Y por más grave que se vea el panorama para Atlético Nacional, tiene opciones matemáticas para clasificarse a los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2024.



No se ofenda, hincha verde; aquí no se está escapando de la cruda realidad, que dice que el equipo antioqueño, ahora dirigido por Pablo Repetto, completa 9 partidos sin ganar (entre Liga y Copa Libertadores). Tampoco se puede olvidar que no le ha ganado a ninguno de los grandes equipos del fútbol colombiano; pero aunque tenga 10 puntos y sea penúltimo en la tabla de posiciones, se puede permitir hacer cuentas para soñar con la hazaña y meterse a la fase semifinal del campeonato.



Le quedan 8 partidos a Atlético Nacional, de los cuales debe ganar por lo menos 6, o sumar por lo menos 18 puntos (si puede 19, mejor); así que, observando que solo ha ganado 2 y empatado 4 (perdió 5) de los 11 disputados, se puede hablar de una misión imposible para Repetto y sus dirigidos.



Sin embargo, hay que analizar su calendario para saber qué posibilidades tiene de luchar en la Liga I.



El camino de Atlético Nacional, con lupa



Una mirada al calendario y al principio se puede ver por el lado amable: los próximos partidos del verde serán contra Deportivo Pasto (local), Jaguares de Córdoba (local), Envigado (visitante) y Fortaleza (local); es decir que no saldrá de Antioquia en los próximos 4 juegos, y además se enfrenta a equipos que no están entre los ocho mejores del campeonato.



Así, tendría que ganar los 4 partidos, sin excusas, para sumar 12 puntos y que ya solo le quedan entre 6 y 7 para lograr el milagro.



Sin embargo, el calendario en las últimas cuatro fechas se pone cuesta arriba para el verde antioqueño: la única ventaja es que sale a Bogotá y jugará las últimas tres fechas en el Atanasio Girardot.



Lo duro son los rivales, todos en zona de clasificación, que hoy están en buen momento, y que estarían luchando por sellar su clasificación, o por uno de los dos cupos para ser cabeza de serie en los cuadrangulares.



Atlético Nacional jugará así sus últimos cuatro partidos: visita a Santa Fe, será local contra Deportivo Pereira, jugará de ‘visitante’ el clásico contra Independiente Medellín y en la última fecha enfrentará a su ‘coco’: Deportes Tolima.



De 12 puntos, tendría que sumar 7 para clasificarse, una tarea que no será fácil, a no ser que el verde reaccione y aumente considerablemente su nivel futbolístico.