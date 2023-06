América se complicó pero peleará: ¿Qué debe pasar para ser finalista?

América de Cali no tenía en sus cuentas una derrota en el Pascual Guerrero ante Millonarios. Este miércoles, ante 38 mil hinchas y un marco espectacular, digno de una final, el gol de Beckham David Castro les cayó como "baldado de agua fría".



Este resultado adverso los obliga a buscar en Bogotá los puntos perdidos. Lo harán este mismo fin de semana en El Campín, el fortín del equipo de Alberto Gamero, que no cae en casa (por Liga BetPlay) desde febrero de 2022, cuando perdió 0-2 contra Nacional. Una tarea nada fácil sobre el papel.



Y es que justamente, Millonarios podría fraguar su clasificación en el partido de la fecha 4 de cuadrangulares ante los 'Diablos Rojos'. América está dispuesto a dar la pelea para no quedarse sin opciones.



El técnico Alexandre Guimaraes los advirtió tras la dolorosa caída en casa. "Todavía estamos vivos, ahora toca ir a Bogotá y hacer el mejor partido posible para ganarlo", comentó. Ahora, América tendrá que ir a ganar y esperar que Boyacá Chicó, que tomó un aire ante Medellín, no lo haga de nuevo. Eso dejaría el Grupo B más vivo que nunca.



Ahora bien, con una victoria en Bogotá, América alcanzaría en puntos a Millonarios y todo volvería a emparejarse. En la fecha 5, los rojos visitarán al DIM, que podría llegar eliminado, y cerrarán los cuadrangulares en el Pascual ante el aguerrido Chicó. El equipo de Guima tendrá que ganar y esperar una "ayudita" extra.



Los partidos que le restan al América de Cali



Fecha 4: Millonarios vs América

Sábado, 3 de junio



Fecha 5: Medellín vs América

Lunes, 12 de junio



Fecha 6: América vs Chicó

17 de junio (Por definirse*)