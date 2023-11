Cuentas de Grupo A para llegar a la final de Liga: se juega la fecha 4

Este miércoles, 29 de noviembre, se juega la fecha 4 del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II-2023, con los cuatro equipos con posibilidades matemáticas de seguir luchando por el cupo a la final.



Claro que Deportes Tolima es el líder, invicto y primer candidato a clasificar a la final; sin embargo, Junior de Barranquilla busca igualarlo en la tabla de posiciones; finalmente, Águilas Doradas y Deportivo Cali, locales en esta jornada, van por un triunfo que los haga respirar.



Partidos de la fecha 4 en el Grupo A



Miércoles 29 de noviembre

Águilas Doradas vs. Atlético Junior - 6:15 p.m.

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima - 8:30 p.m.



Tabla de posiciones



1- Deportes Tolima | 9 puntos | +8

2- Atlético Junior | 6 puntos | +3

3- Águilas Doradas | 1 punto | -6

4- Deportivo Cali | 1 punto | -5





Las cuentas del Grupo A



Deportes Tolima necesita vencer al Cali de visitante, y esperar que Águilas Doradas le gane a Junior. Así, con 12 puntos, no se clasificará en esta jornada, pero le quedarán dos partidos para sumar al menos un punto y conseguir el cupo de finalista.



Atlético Junior buscará ganar de visitante y que Tolima pierda o empate en esta jornada. Luego deberá ganar en la quinta fecha y llegar a la 6ª jornada, en la que enfrentará al pijao en Barranquilla, con la opción de ganarle para arrebatarle la clasificación.



Águilas Doradas y Deportivo Cali deberán ganar los tres partidos que le quedan y que Tolima no gane ninguno de sus juegos. Además, que Junior no sume más de 4 puntos.



* Si Águilas y/o Cali no ganan, quedarán eliminados en esta fecha.