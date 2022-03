Jefes nombrados, trámites listos: ¿qué falta para regreso de Cúcuta?

Cúcuta Deportivo sigue dando pasos para su regreso al fútbol profesional colombiano, después de haber sido declarada en liquidación tras los malos manejos de José Augusto Cadena.

Después de la designación de la nueva junta directiva, el pasado jueves, este lunes se designó a Eduardo Silva Meluk como máximo jefe. Se trata de un reconocido directivo, con buenos resultados en Independiente Medellín y Millonrios.



¿Qué falta para el regreso? Lo primero, que este miércoles, en asamblea extraordinaria de Dimayor, se decida si es aceptado nuevamente, lo que es prácticamente un hecho. Después falta que tengan voz y voto como socios en la asamblea general, citada para el día siguiente, y que se decida si regresa a la Liga o al Torneo Betplay.



“¿Para dónde vamos? Ni idea. ¿Qué queremos? Entrar de una y a la A, pero eso lo tiene que debatir la asamblea, si vamos a la A o a la B, si es ya o es en junio”, dijo Silva Meluk a El Tiempo.



Dice la fuente, citando a presidentes de clubes, que es probable que regrese a la Primera B pero que varios equipos prefieren que termine el torneo que ya está en marcha y luego sí se produzca el reingreso.



En lo deportivo, hay dudas sobre quién sería el nuevo entrenador, pues un grupo trabaja en Medellín al mando de Aquivaldo Mosquera, mientras otro lo hace a órdenes de Brayner García.



Sobre el particular, Silva Meluk ratificó al que será el entrenador y dijo que no se cerrará la puerta a nadie y que los mejores jugadores tendrán opción de quedarse en el club: “En cualquier momento acercaremos a los jugadores para que los vea Aquivaldo. A nadie le vamos a decir que no: que los vean y el que sea bueno se queda”.