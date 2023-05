Lesión de Daniel Cataño en Millonarios: ¿Cuántos partidos se perderá?

Este jueves se conoció el reporte de la lesión que sufrió Daniel Cataño en el empate sin goles ante La Equidad en El Campín. El '10' de Millonarios sufrió una falta de Johan Rojas sobre el tobillo derecho. Fue reemplazado al minuto 40 del primer tiempo por Dewar Victoria.

A través de un comunicado prensa, Millonarios informó que Cataño sufrió un esguince grado 2, una lesión que por fortuna no comprometió ligamentos. El volante antioqueño estaría de diez días a dos semanas fuera de las canchas. Todo dependerá de su evolución. "Ya inició proceso de recuperación", informó el club.



Inicialmente, Cataño no estará en el estreno en Cuadrangulares Semifinales ante Medellín el fin de semana y también será baja frente a Peñarol por Copa Sudamericana.



De igual manera, no estaría en los partidos frente a Boyacá Chicó y América de Cali, válidos por la primera ronda de Cuadrangulares. Dependiendo de su evolución, el '10' alcanzaría a jugar ante los 'Diablos Rojos' en El Campín en la fecha 4.



Cabe recordar que Leonardo Castro sufrió esta misma lesión de tobillo en medio de un entrenamiento, después del partido contra Mineiro. El delantero se recuperó antes de lo previsto y apenas se perdió los partidos contra Águilas, Pasto y Santa Fe.



Daniel Cataño dio un parte de tranquilidad a través de Twitter: "Gracias a todos por estar pendientes y por sus mensajes de apoyo, no es nada grave y pronto estaremos de vuelta".