¿Cuándo debutará 'Juanfer' Quintero con Junior? Aún no llega transfer

Atlético Junior se estrenará este miércoles frente a las Águilas Doradas en la Liga Betplay I-2023, sin embargo, Juan Fernando Quintero todavía no recibe su transferencia y deberá postergar su estreno a la segunda fecha, cuando curiosamente recibirán en el Metropolitano al DIM.



El dueño del club rojiblanco, Fuad Char, visitó la sede este lunes y confirmó que el '10' jugará el próximo domingo ante el Medellín. Si su transfer no llega a tiempo aseguró que lo inscribirán a través de la Federación. "Si no mandan el transfer nos estamos comunicando con la AFA directamente. Si no llega, automáticamente después de los siete días se considera que ya está cumplido el término. Faltan dos o tres”.



Cabe recordar que el exjugador de River Plate se convirtió en el fichaje más importante del Junior para 2023, donde además de los torneos locales afrontarán la Copa Sudamericana. '



'Kingtero' se suma a los nombres de Léider Berrío, Brayan León, Iván Scarpeta, Vladimir Hernández, Amaury Torralvo, Carlos Sierra, Edwin Herrera, Jhon Vélez, Leider Berdugo, Howell Mena y Luis Sandoval, quienes llegaron como refuerzos por pedido de Arturo Reyes.