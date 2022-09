¿Cuándo se juega Santa Fe-Millonarios? Así será la fecha 17 de Liga II

El clásico bogotano entre Santa Fe y Millonarios tendrá su segundo capítulo en la Liga BetPlay II-2022 en la jornada 17, que se disputará entre el 6 y el 13 de octubre. Un partido que podría ser definitivo para el equipo cardenal.



En la decimosétima fecha también habrá otro clásico: el de la Costa Atlántica, entre Junior y Unión Magdalena.



Así se jugará la jornada: fechas y horarios confirmados.



FECHA 17



6 de octubre



Independiente Santa Fe vs. Millonarios FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



11 de octubre



Patriotas FC vs. Deportivo Pasto

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win+



La Equidad vs. Cortuluá

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win+



Deportivo Pereira vs. Envigado FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win+



12 de octubre



Águilas Doradas vs. Deportivo Cali

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win+



América de Cali vs. Jaguares FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



13 de octubre



Deportes Tolima vs. Alianza Petrolera

Hora: 3:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win/Win+



Junior FC vs. Unión Magdalena

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



Once Caldas DAF vs. Atlético Nacional

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+