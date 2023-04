¿Qué retos tendrá Juan Cruz Real en Tolima? A esto se enfrenta

Después de la salida de Hernán Torres del Deportes Tolima, los directivos del equipo pijao empezaron a buscar el sustituto del exitoso técnico y tras una semana de negociaciones, el club confirmó la llegada de Juan Cruz Real, un argentino que ha tenido experiencia en el fútbol colombiano.

Luego de salir de Junior de Barranquilla a mediados del 2022, Juan Cruz Real seguía buscando ofertas para dirigir y pese a que tuvo ofertas del fútbol fuera de Colombia, decidió aceptar la propuesta del club pijao de comandar el proyecto deportivo, quienes buscan seguir acumulando títulos como en los últimos años.



Igualmente, haber ganado el título con América de Cali en 2020 también le ha dado ese plus de ser un buen técnico y las directivas del equipo creen que puede ser el elegido para seguir dando pasos de gigante dentro del fútbol colombiano.



¿Qué partidos le quedan a Tolima y qué retos tendrá Juan Cruz Real?



La actualidad de Deportes Tolima no ha sido la mejor, pues no han tenido estabilidad en cuanto al nivel deportivo, sin embargo, el club sigue peleando por entrar a los ocho clasificados si gana todos los partidos que le faltan, además, de estar peleando en Copa Sudamericana, donde ya ganó un partido.



El partido más próximo para Deportes Tolima será contra Independiente Santa Fe este sábado en El Campín por la fecha 17 de Liga BetPlay, pero para este juego Juan Cruz Real no dirigirá, pues hasta ahora firmó y no ha tenido unidades de trabajo ni acercamientos con el equipo.



Sin embargo, después del partido de Santa Fe Juan Cruz Real se pondrá al mando del equipo y comenzará a preparar su debut en el banquillo contra Sao Paulo en Copa Sudamericana, duelo que será en el estadio Manuel Murillo Toro, el próximo 2 de mayo.



Partidos al mando de Juan Cruz Real:



Sudamericana: Deportes Tolima vs Sao Paulo, 2 de mayo

Liga: Deportes Tolima vs Alianza Petrolera, 6 de mayo

Liga: Unión Magdalena vs Deportes Tolima, 13 de mayo

Liga: Deportes Tolima vs Atlético Nacional, 17 de mayo

Sudamericana: Tigre vs Deportes Tolima, 24 de mayo

Sudamericana: Sao Paulo vs Deportes Tolima, 8 de junio

Sudamericana: Deportes Tolima vs Puerto Cabello, 27 de junio