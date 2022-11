Águilas Doradas, el más perfilado del grupo B: cuentas del DIM y Pasto

Poco a poco se empiezan a definir aspectos en la tabla de posiciones de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2022-II en la que solo dos de los ocho equipos clasificados podrán optar por entrar a la final y buscar el título. Como van las cosas, habría una inédita lucha por el campeonato, pues si se acabara en este momento esta instancia, Águilas Doradas recibiría a Santa Fe primero, y luego visitarían a los cardenales en la vuelta de la final.



Sin embargo, ambos grupos están más que abiertos y no se define nada, absolutamente nada en ambas zonas, aunque en el B, parece complejo que le quiten esa posición a Águilas Doradas a falta de dos fechas para finalizar los cuadrangulares finales.

Paulatinamente, los aspectos que ponen a Águilas Doradas en su primera final se van evidenciando. Los de Rionegro han demostrado ser un gran candidato a optar por su primera estrella, pues desde que arrancó el torneo, pusieron su nombre en lo alto de la clasificación, y, como si fuera poco, culminaron el todos contra todos como segundos en la tabla de posiciones. La suerte los puso con Medellín, Pasto y un eliminado América de Cali que ya no tiene ninguna ilusión por la clasificación a la final.



Así las cosas, solo queda una posición que catapultará al primero en la tabla del grupo a la final. El problema es que no es tan simple para los equipos que quieren inmiscuirse en esa instancia. Hay tres equipos luchando, y uno solo tendrá la oportunidad de disputarla, pero para ello, hay una incertidumbre grande con dos partidos restantes que puede poner a cualquiera en ese anhelado y soñado lugar.

Tres panoramas tan distintos, como también tan iguales en busca de la clasificación a la final. Águilas Doradas arranca la quinta fecha líder con nueve unidades, mientras que el Deportivo Independiente Medellín los sigue con siete puntos, y más atrás está el Deportivo Pasto con cuatro. Este último, es sin duda el más complicado, pues la distancia con el primero son cinco puntos, y para optar por la primera casilla, se tendrían que dar muchas cosas.



Águilas Doradas, no solo por el puntaje se perfila para llegar a su primera serie por el título en su historia, sino que también podría utilizar el 'punto invisible', gracias a la posición que ocupó en la tabla, ganándole así al Medellín y al Pasto. Los de Rionegro son los únicos en el grupo que dependen de ellos mismos. Primero, enfrentarán al cuadro pastuso en condición de loca, segundo, finalizarán visitando al América de Cali.



Con este semblante, Águilas Doradas tiene dos caminos, o ser finalista y definir su paso anticipadamente al vencer al Deportivo Pasto, o esperar hasta la última jornada. Si suman de a tres el sábado 26 a partir de las 6:00 pm, sellarían su entrada a disputar la primera final. Si empatan, quedarían con 10 puntos y necesitarían la derrota de Medellín para decretar también su paso a la siguiente instancia que da título. Si igualan, y su rival de región gana, empatarían en unidades y le tocaría vencer al América de Cali en el Pascual Guerrero. Si pierden, les daría una gran ventaja a los poderosos, pero no es el fin del mundo. Si el DIM aprovecha y gana, les quedaría la ilusión de la fecha 6.



Deportivo Independiente Medellín por su parte, tampoco la tiene tan fácil. Primero, juega con la presión de conocer el resultado de Águilas Doradas antes de empezar el partido, y segundo, depende de ellos mismos y del líder. Con siete unidades, necesita sumar de a tres contra el América de Cali para llegar a los 10 puntos. Si Águilas vence al Pasto, los separarían dos unidades y si los poderosos le ganan a los pastusos y su rival antioqueño pierde contra el América en la última fecha, podrían clasificar. En otras palabras, en cualquier escenario, al DIM solo le queda ganar los dos partidos. Ni empatar ni mucho menos perder podría ayudarlo.



Por su parte, el Deportivo Pasto tiene el panorama más complicado. Así como el Deportivo Independiente Medellín, necesitan sí o sí, ganar los dos partidos que les queda. Sin embargo, es muy complejo, pues tienen apenas cuatro unidades, con las dos victorias, llegaría a 10 puntos, uno más que Águilas Doradas en este momento. Un milagro es lo que necesita, pues debe parar a los de Rionegro de visita, que Medellín no gane en Cali, y en la última jornada, superar a los poderosos y que el equipo dorado no sume ninguna unidad ante el América de Cali.