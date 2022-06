Cuadrangulares de Liga BetPlay I-2022: posiciones y próxima fecha

Se han jugado dos fechas en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor I-2022. Entre martes y miércoles se jugaron sendos partidos en el grupo A y el B, y ya empiezan a perfilarse dos líderes que sueñan con jugar la gran final del campeonato colombiano.

Estos fueron los resultados de la fecha 2 en los cuadrangulares

Atlético Bucaramanga 2-0 Junior de Barranquilla

Atlético Nacional 2-2 Millonarios

La Equidad 2-0 Envigado FC

Deportes Tolima 0-0 Independiente Medellín



Tabla de posiciones

Grupo A



1- Millonarios | 4 puntos y +1

2- Bucaramanga | 3 puntos y +1

3- Nacional | 2 puntos y 0

4- Junior | 1 punto y -2



Grupo B



1- Tolima | 4 puntos y +3

2- Medellín | 4 puntos y +2

3- La Equidad | 3 puntos y 0

4- Envigado | 0 puntos y -5



Programación de la próxima fecha

Así se jugará la 3ª jornada de los cuadrangulares:



Sábado 4 de junio



5:15 p.m.: Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga

7:30 p.m.: Junior de Barraquilla vs. Millonarios



Domingo 5 de junio



3:00 p.m.: Envigado FC vs. Independiente Medellín

7:35 p.m.: Deportes Tolima vs. La Equidad