Lo bueno, malo y feo de la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga

Se jugó la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2021-II y solo el Deportes Tolima es el de rendimiento perfecto: 6 puntos y líder del grupo B.

En el grupo A, Deportivo Cali es primero porque es el único que ha ganado por lo menos un partido, y eso le permite sumar 4 unidades, gracias a su ‘media inglesa’: ganó en casa y empató de visitante.



Aquí hacemos un análisis y un resumen de los que dejó la fecha 2 de los cuadrangulares:



Lo bueno

- Invicto y goleador: Deportes Tolima ganó sus dos partidos de cuadrangulares y ningún equipo ha hechos más goles que el pijao en esta fase semifinal: 6 anotaciones para los dirigidos por Hernán Torres.



- Cuadró caja: justamente Millonarios hizo lo que debía frente a Alianza Petrolera, ganarle por buena diferencia (3-0) y así tener diferencia de gol positiva, un ítem que puede ser definitivo para lograr el cupo a la final. Lejos del Tolima en la diferencia, ya le sacó ventaja a América de Cali, que tiene -1.



- Sacó diferencia y es líder: Deportivo Cali comanda el grupo A con 4 puntos, gracias al punto sumado en Barranquilla frente a Junior. En un cuadrangular tan parejo, el azucarero ya le hizo el daño a uno de sus rivales.



Lo malo

- No ha hecho ni cosquillas: Alianza Petrolera se resignó a ser el más débil del grupo B, pues está compitiendo con Tolima, Millonarios y América. Dos derrotas y el equipo con peor defensa: 7 goles en contra. Se viene doble enfrentamiento con el escarlata… ¿podrá sumar aunque sea un punto?



- Al referente no se toca: América se da el lujo de jugar partidos decisivos sin Adrián Ramos, el hombre de mayor experiencia y jerarquía del plantel. Las populares rotaciones de Juan Carlos Osorio no deberían tocar a ‘Adriancho’… ¡El palo no está para cucharas!



- No fue uno, ni fueron dos: ¡fueron seis! Los partidos que Atlético Nacional completa sin ganar en la Liga BetPlay. Lleva dos empates en cuadrangulares y se le viene duelo ida y vuelta con Deportivo Cali.