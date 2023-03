Rodallega vs Guimaraes: ¿cómo terminó el duelo del morbo en clásico?

Santa Fe derrotó 2-0 al América de Cali en uno de sus mejores partidos de la Liga Betplay I 2023, con tantos de Enamorado y Aja.

Pero no todos los focos estaban en esos jugadores, ni siquiera en el que, en la realidad, era el duelo entre uno de los coleros y el que venía de ser líder de la tabla de posiciones.

​

Había un morbo especial en un encuentro que, antes del inicio del campeonato, despertó mucha expectativa: Hugo Rodallega, hoy delantero de Santa Fe, y Alexandre Guimaraes, entrenador del América.

​

Vale recordar que el atacante expresó públicamente su deseo de quedarse en Cali y en el equipo de sus amores, pero Guimaraes resolvió que no lo iba a necesitar porque en la plantilla tenia otras opciones y le bajo el pulgar, por lo cual Rodallega terminó en el club bogotano.

​

En el cruce de este martes en El Campín, el delantero tuvo buenos momentos y, lo más importante, salió ganador.

​

Al preguntarla a Guimaraes sobre este cruce puntual respondió sin titubeos: "Lo único que tengo que decir de esto es que terminó el partido y él fue a saludar a algunos excompañeros suyos... Yo le deseé mucha suerte y es lo que puedo hablar", dijo. Eso sí, dejó un detalle claro: "No es mi jugador, es jugador de Santa Fe y es su técnico (Harold Rivera) el que debe evaluar cómo fue su rendimiento hoy", concluyó.



A su turno, Rodallega comentó: "no fue un partido especial, era un partido más. Entré con las ganas y el deseo de poder ayudar al equipo. Obviamente, con la ilusión de hacer un gol"



.América tuvo en Bogotá Suárez, Quintero, Barrios y Luis Sánchez como titulares y luego echó mano de Sarmiento y Adrián Ramos y no pudo siquiera descontar. Alguna sonrisa se le escapara al ganador de la noche...