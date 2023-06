Cruce de declaraciones de González y Autuori: ¿arrogante? ¿vende-humo?

Atlético Nacional puso el cuadrangular A de Liga Betplay I 2023 a su favor tras la victoria 1-0 contra Águilas Doradas, este jueves. Sin embargo, poco se habla ahora de ese resultado.

Los focos se dirigen más hacia los entrenadores Paulo Autuori y Lucas González quienes, tal vez sin proponérselo, acabaron en un cruce de declaraciones que dará mucho de qué hablar.



El brasileño encendió el debate cuando respondió a una pregunta sobre la mayor posesión de Águilas a pesar de la derrota: "Ese tema de tener el balón eso para mí no quiere decir nada, lo debemos tener cuando es necesario y hacer daño, no va a cambiar mi mirada en ese tema", dijo.



"A ellos les gusta tener el balón, excelente, nosotros lo debemos tener para lo necesario. Nosotros vivimos de resultados, victorias, en algunos partidos seremos mejores en otros no tanto", añadió, aludiendo a que Kevin Mier tuvo una sola atajada importante, según él, y el resto es "bla, bla, bla del fútbol".

Autuori le dijo, entre líneas, vende humo a Lucas González.



“¿Le gusta tener el balón? Que lo tenga. Nosotros lo tenemos lo necesario. Eso de la posesión es un bla bla bla del fútbol".



Y remató con: "Nosotros vivimos de resultados, de victorias". pic.twitter.com/u3w8bjXVdC — Paolo Arenas (@PaoloArenas) June 2, 2023

La declaración fue directamente a ese porcentaje de posesión y el dominio que para González tuvo su equipo, usando muchas menos armas que su rival.



"En este momento somos víctimas de nuestro propio éxito. No es normal que un equipo como Águilas, sin estrellas, juegue de igual a igual ante uno con 17 títulos y dos Libertadores. Los metimos en su propia área y casi no nos remataron en la segunda parte. Es difícil de lograr ante este equipo pero la estadística que importa no pudimos superarla. Ya queremos enfrentarlos nuevamente el domingo", explicó el joven DT.



Aunque algunos calificaron de arrogante ese tema de ser 'víctimas del éxito', el DT se mostró confiado y hasta hizo cuentas para la clasificación de su equipo a pesar de esta derrota: "En probabilidades, con 12 puntos y el punto invisible es probable estar en la final. Nosotros podemos hacer 10 y ahora será menos probable ingresar a la final, pero lo intentaremos. Si sumamos lo que queda, llegaríamos a 49 puntos en el semestre y podríamos aspirar a la Copa Libertadores por reclasificación, algo histórico".